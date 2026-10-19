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ISRAEL Netanyahu afirma que Israel tem a "capacidade de atacar" seus inimigos a qualquer momento À frente de um dos governos mais à direita na história do país, Netanyahu coloca em jogo sua sobrevivência política e busca um novo mandato nas eleições de 27 de outubro

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira (19) que seu país tem a "capacidade de atacar" seus inimigos a qualquer momento, poucos dias antes das eleições legislativas de 27 de outubro.

"Temos a preparação, a determinação e a capacidade de atacar nossos inimigos quando for necessário", disse em um vídeo gravado em uma base militar, cujo nome não foi revelado, após participar de uma avaliação da situação operacional.

"Nossos inimigos receberão golpes mais duros do que os que receberam até agora", acrescentou.

Desde o ataque do movimento islamista palestino Hamas contra o território israelense, em 7 de outubro de 2023, Israel tem combatido em várias frentes, incluindo o Líbano, contra o movimento Hezbollah (apoiado por Teerã), e diretamente contra o Irã.

Em 28 de fevereiro, uma ofensiva israelense-americana contra o Irã deflagrou o conflito no Oriente Médio. Após quase oito meses de guerra, as negociações entre Washington e Teerã permanecem paralisadas.

À frente de um dos governos mais à direita na história do país, Netanyahu coloca em jogo sua sobrevivência política e busca um novo mandato nas eleições de 27 de outubro.

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