Guerra no Oriente Médio
Netanyahu afirma que missão do Exército israelense é tomar 70% da Faixa de Gaza
"Estamos com o Hamas nas cordas", afirmou o primeiro-ministro israelense
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta quinta-feira (28) que planejou ao exército que assumisse o controle de 70% da Faixa de Gaza, o que significa desconsiderar efetivamente os termos do cessar-fogo com o movimento islâmico Hamas, em vigor desde outubro.
“Estamos com o Hamas nas cordas”, afirmou Netanyahu, acrescentando que as tropas israelenses controlam atualmente 60% da Faixa de Gaza, um aumento em relação aos 50% de antes da entrada em vigor do cessar-fogo.
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“Minha ordem é avanço para 70%”, declarou o primeiro-ministro em uma coletiva de imprensa na Cisjordânia animada, parte da qual foi transmitida pelo site do Canal 12.