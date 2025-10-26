A- A+

CONFLITO Netanyahu afirma que não precisa de autorização para atacar inimigos de Israel Primeiro-ministro israelense falou uma semana após receber a visita de vários altos funcionários americanos

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou, neste domingo (26), que não precisa de nenhuma autorização para atacar os inimigos de Israel, afirmando que o país é um "Estado independente".

"Nossa política de segurança está em nossas mãos", afirmou durante uma reunião de gabinete. "Respondemos aos ataques conforme nosso próprio critério, como fizemos no Líbano e, mais recentemente, em Gaza", acrescentou.

Netanyahu falou uma semana após receber a visita de vários altos funcionários americanos que buscavam consolidar o cessar-fogo em vigor em Gaza desde 10 de outubro.

