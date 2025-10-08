Qua, 08 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta08/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ISRAEL

Netanyahu afirma que reféns voltarão para casa 'com a ajuda de Deus'

Ao menos 67 mil pessoas foram vítimas dos ataques de Israel na região palestina de Gaza

Reportar Erro
Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu fez o anuncio após o acordo de cessar-fogoPrimeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu fez o anuncio após o acordo de cessar-fogo - Foto: Jim Watson / AFP

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, assegurou nesta quinta-feira (9, data local) que todos os reféns mantidos pelo Hamas em Gaza voltarão para casa, depois do anúncio de um acordo de cessar-fogo no território palestino.

Leia também

• Israel e Hamas concordaram com troca de prisioneiros por reféns e entrada de ajuda, dizem mediadores

• Ativistas brasileiros deportados de Israel para Jordânia devem chegar ao Brasil nesta quinta

• Israel intercepta nova flotilha para Gaza

"Com a ajuda de Deus, levaremos eles todos [os reféns] para casa", indicou o gabinete de Netanyahu em um breve comunicado.

Ao menos 67 mil pessoas foram vítimas dos ataques de Israel na região palestina de Gaza. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter