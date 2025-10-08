A- A+

ISRAEL Netanyahu afirma que reféns voltarão para casa 'com a ajuda de Deus' Ao menos 67 mil pessoas foram vítimas dos ataques de Israel na região palestina de Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, assegurou nesta quinta-feira (9, data local) que todos os reféns mantidos pelo Hamas em Gaza voltarão para casa, depois do anúncio de um acordo de cessar-fogo no território palestino.

"Com a ajuda de Deus, levaremos eles todos [os reféns] para casa", indicou o gabinete de Netanyahu em um breve comunicado.

Ao menos 67 mil pessoas foram vítimas dos ataques de Israel na região palestina de Gaza.

Veja também