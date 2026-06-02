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Guerra no Oriente Médio Netanyahu afirma que trabalhará para fazer 'regime de terror' iraniano desaparecer "Contribuiremos para que isso aconteça: esse regime não nos ameaçará mais com armas nucleares e milhares de mísseis mortíferos", acrescentou o primeiro-ministro israelense

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta terça-feira (2) que Israel trabalhará para fazer desaparecer “o regime de terror” iraniano, em um vídeo divulgado por seu gabinete.

Ao discursar na solenidade de posse do novo chefe do Mossad (o serviço de inteligência externa israelense), Roman Gofman, Netanyahu atacou o Irã, classificando-o de “regime de terror destinado à destruição”.

“E contribuiremos para que isso aconteça: esse regime não nos ameaçará mais com armas nucleares e milhares de mísseis mortíferos”, acrescentou.

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