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Guerra no Oriente Médio Netanyahu anuncia grande operação na Cisjordânia após ataque Durante uma visita a Hebron, o primeiro-ministro israelense afirmou que, no bairro de onde vieram os autores do ataque, as forças israelenses "retirarão os moradores e irão de casa em casa"

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta sexta-feira (23) que o Exército lançará operações de grande escala, incluindo a evacuação de habitantes palestinos, em resposta ao ataque que matou dois soldados israelenses em Hebron, no sul da Cisjordânia ocupada.

Os dois militares, de 20 e 23 anos, morreram em um ataque perpetrado por dois homens armados, informou o Exército israelense. Outros três soldados sofreram ferimentos leves. Os dois agressores foram mortos.

Durante uma visita a Hebron, Netanyahu afirmou que, no bairro de onde vieram os autores do ataque, as forças israelenses "retirarão os moradores e irão de casa em casa".

Tanto Netanyahu quanto o ministro da Defesa, Israel Katz, compararam as operações planejadas com as realizadas em acampamentos de refugiados no norte da Cisjordânia, como Jenin e Tulkarem.

Nessas áreas, o Exército israelense deslocou mais de 30.000 pessoas e conduziu operações devastadoras, com o uso de veículos blindados e até mesmo um ataque aéreo no final de agosto, em Jenin.

"Aplicaremos o modelo ofensivo e bem-sucedido que colocamos em prática nos acampamentos de refugiados urbanos", declarou Netanyahu em uma mensagem de vídeo, na qual apareceu vestindo um colete à prova de balas.

Por sua vez, Katz escreveu no X que "o modelo do acampamento de refugiados de Jenin chega a Hebron" e assegurou que os bairros de onde partiram os autores dos ataques serão evacuados e que suas "infraestruturas terroristas" serão destruídas.

מודל מחנה הפליטים ג'נין מגיע לחברון. כל שכונת החמולה בחברון ממנה יצאו היום המחבלים תפונה מתושביה ותשתיות הטרור בשכונה יטופלו ויסוכלו. זו השפה היחידה שהטרור הג'יהאדיסטי מבין. כמו בעזה, כמו בלבנון. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 23, 2026

Além das operações em Hebron, Netanyahu anunciou que poderia lançar uma campanha militar na Cisjordânia de uma dimensão inédita em seis décadas.

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