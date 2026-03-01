Dom, 01 de Março

irã

Netanyahu anuncia que bombardeios contra Teerã vão se intensificar

Primeiro-ministro israelense assegurou que seu exército mobilizou "toda a sua força"

O Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin NetanyahuO Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Foto: GPO / AFP

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu, neste domingo (1º), intensificar os ataques aéreos contra Teerã nos próximos dias, e assegurou que seu exército mobilizou "toda a sua força" na campanha no Irã.

"Dei instruções para que a campanha prossiga (...) Nossas forças estão atingido agora mesmo o coração de Teerã com grande força, e isto só fará escalar nos próximos dias", disse Netanyahu em mensagem de vídeo.

"Estamos em uma campanha na qual o exército mobilizou toda a sua força como nunca antes para garantir nossa existência e nosso futuro", acrescentou.

