Mundo
Netanyahu anuncia reunião de governo israelense para aprovar acordo sobre Gaza
O cessar-fogo está sendo orquestrado por Donald Trump
Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel fez um comunicado público - Foto: Menahem Kahana/AFP
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que reunirá seu governo nesta quinta-feira (9) para aprovar o plano de libertação dos reféns sequestrados em Gaza, como parte da estratégia apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
"Amanhã reunirei o governo para que o acordo seja aprovado e possamos trazer de volta para casa nossos queridos reféns”, declarou Netanyahu em um comunicado divulgado por seu gabinete na noite de quarta.