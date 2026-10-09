SANÇÕES
Netanyahu aplaude as sanções dos EUA contra o TPI
"Obrigado pela sua liderança", afirmou o primeiro-ministro israelense referindo-se ao presidente americano, Donald Trump,
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, saudou as sanções anunciadas nesta sexta-feira (9) pelos Estados Unidos contra o Tribunal Penal Internacional (TPI), ao qual classificou como um "perigo mortal para as democracias que respeitam a lei".
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"O TPI não é um tribunal. É uma entidade política", denunciou Netanyahu, que é alvo de um mandado de prisão do TPI desde 2024 por supostos crimes contra a humanidade em Gaza.
"Obrigado pela sua liderança", acrescentou, referindo-se ao presidente americano, Donald Trump, e ao seu secretário de Estado, Marco Rubio, que anunciou as sanções.