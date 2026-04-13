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Conflito Netanyahu apoia o bloqueio naval de Trump contra o Irã "Nós apoiamos, é claro, uma postura firme e estamos em constante cooperação com os Estados Unidos", disse o primeiro-ministro israelense

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou apoio ao bloqueio dos portos iranianos decretado pelo presidente americano Donald Trump.

“O Irã violou as normas (das negociações de paz no Paquistão), o presidente Trump decidiu importar um bloqueio naval”, declarou Netanyahu durante o conselho de ministros, segundo um vídeo divulgado pelo seu gabinete.

“Nós apoiamos, é claro, uma postura firme e estamos em constante cooperação com os Estados Unidos”, disse.

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