Conflito
Netanyahu apoia o bloqueio naval de Trump contra o Irã
"Nós apoiamos, é claro, uma postura firme e estamos em constante cooperação com os Estados Unidos", disse o primeiro-ministro israelense
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou apoio ao bloqueio dos portos iranianos decretado pelo presidente americano Donald Trump.
“O Irã violou as normas (das negociações de paz no Paquistão), o presidente Trump decidiu importar um bloqueio naval”, declarou Netanyahu durante o conselho de ministros, segundo um vídeo divulgado pelo seu gabinete.
Leia também
• Trump diz que não é fã do papa após mensagem de Leão XIV contra a guerra
• Após fracasso de acordo para fim da guerra no Irã, volatilidade deve voltar aos mercados globais
• Guarda Revolucionária do Irã tratará "severamente" navios de guerra que passarem por Ormuz
“Nós apoiamos, é claro, uma postura firme e estamos em constante cooperação com os Estados Unidos”, disse.