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Conflito

Netanyahu apoia o bloqueio naval de Trump contra o Irã

"Nós apoiamos, é claro, uma postura firme e estamos em constante cooperação com os Estados Unidos", disse o primeiro-ministro israelense

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O primeiro-ministro israelense, Benjamin NetanyahuO primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu - Foto: Ronen Zvulun / POOL / AFP

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou apoio ao bloqueio dos portos iranianos decretado pelo presidente americano Donald Trump.

“O Irã violou as normas (das negociações de paz no Paquistão), o presidente Trump decidiu importar um bloqueio naval”, declarou Netanyahu durante o conselho de ministros, segundo um vídeo divulgado pelo seu gabinete.

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“Nós apoiamos, é claro, uma postura firme e estamos em constante cooperação com os Estados Unidos”, disse.

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