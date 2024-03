Netanyahu autoriza nova rodada de conversas para negociar trégua em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, autorizou uma nova rodada de conversações em Doha e no Cairo para negociar uma trégua em Gaza, anunciou, nesta sexta-feira (29), seu gabinete, depois que os contatos pareciam estagnados.

"Benjamin Netanyahu teve uma reunião com o diretor do Mossad (serviço secreto estrangeiro) e com o diretor do Shin Bet (inteligência interna), e aprovou uma nova rodada de negociações nos próximos dias em Doha e no Cairo (...) para avançar", afirmou seu gabinete em um comunicado.