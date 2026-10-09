MUNDO
Netanyahu chama a Nobel da Paz Navi Pillay de 'sectária' contra os judeus
No ano passado, Pillay liderou a comissão encarregada pela ONU que acusou Israel de cometer um "genocídio"
Netanyahu chama a Nobel da Paz Navi Pillay de 'sectária' contra os judeus - Foto: Ronen Zvulun/POOL/AFP
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, criticou duramente a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Navi Pillay, acusando a juíza de ser uma pessoa "sectária" que "demoniza os judeus".
"O Comitê Nobel perdeu sua bússola moral. Entregou sua distinção máxima a uma sectária" que contribuiu para a "demonização dos judeus", afirmou Netanyahu na rede social X.
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No ano passado, Pillay liderou a comissão encarregada pela ONU que acusou Israel de cometer um "genocídio" em sua recente campanha militar na Faixa de Gaza.