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mundo Netanyahu chama Reino Unido de 'república islâmica' e Londres protesta Reino Unido foi um dos países europeus que reconheceram o Estado palestino no ano passado

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chamou o Reino Unido de "república islâmica", ao criticar a posição do país em relação a Israel, o que Londres considerou "totalmente inaceitável".

A declaração vai ao encontro de outras feitas por políticos e comentaristas de extrema direita do Ocidente, segundo os quais algumas partes do Reino Unido passaram a ser regidas pela lei islâmica devido à imigração, o que lhes rendeu acusações de islamofobia.

"Esses comentários são totalmente inaceitáveis e transmitimos isso ao governo israelense", manifestou nesta sexta-feira o governo britânico.

O premier conservador de Israel mencionou ontem, em um podcast da rádio do Exército, como o neto homônimo de Winston Churchill apoiou abertamente Israel durante a guerra árabe-israelense de 1967. "Poderia acontecer o mesmo hoje?", questionou, com um sorriso.

"Certa vez alguém disse que a primeira república islâmica com armas nucleares seria a república islâmica da Grã-Bretanha", comentou Netanyahu. "Estamos garantindo que não haja outra aqui no Irã."

O porta-voz do governo israelense disse mais cedo à rede BBC que Netanyahu "estava citando outra pessoa", e mencionou que o vice-presidente americano "já havia feito esse comentário". Em 2024, JD Vance disse que o Reino Unido poderia se tornar "o primeiro país verdadeiramente islamista a obter uma arma nuclear", sendo reprovado por políticos britânicos naquela ocasião.

O Reino Unido foi um dos países europeus que reconheceram o Estado palestino no ano passado, o que aborreceu o governo israelense. Mais recentemente, o premier britânico, Andy Burnham, afirmou que seu antecessor Keir Starmer não fez pressão suficiente sobre Israel para deter sua ofensiva na Faixa de Gaza.

O Reino Unido, um aliado tradicional de Washington, também se distanciou da guerra de Estados Unidos e Israel lançada em fevereiro contra o Irã.

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