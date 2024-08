Netanyahu confirma que Israel participará de negociação sobre Gaza na quinta-feira, em Doha

A- A+

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou, nesta quarta-feira (14), que seu país participará na quinta, em Doha, de negociações indiretas com o movimento islamista palestino Hamas para alcançar uma trégua e a libertação dos reféns em Gaza.

"O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aprovou a partida da delegação israelense para Doha amanhã, assim como o mandado para promover as negociações", informou seu gabinete em um comunicado.

Os chefes dos serviços de inteligência de Israel também vão participar das negociações, informou o gabinete do premiê à AFP.

David Barnea, chefe do Mossad, agência de inteligência exterior de Israel, participará dos diálogos com o chefe do Shin Bet, agência de segurança interna israelense. Um assessor especial de Netanyahu também participará das negociações, solicitadas pelos mediadores Catar, Estados Unidos e Egito.

