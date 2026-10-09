Netanyahu convida Flávio Bolsonaro para visitar Israel
Flávio lidera as pesquisas, à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Caso vença o pleito, tudo indica que o Brasil adotará uma posição mais favorável a Israel
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, conversou com o senador e candidato presidencial Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o convidou para visitar Israel a fim de "renovar a profunda amizade" entre ambos os países, informou seu gabinete nesta sexta-feira (9).
Flávio lidera as pesquisas, à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Caso vença o pleito, tudo indica que o Brasil adotará uma posição mais favorável a Israel.
Netanyahu "o parabenizou por sua grande conquista no primeiro turno das eleições presidenciais" durante um telefonema na noite de quinta-feira, informou seu gabinete em comunicado.
Leia também
• Conheça as propostas de Lula e Flávio para a segurança pública
• Flávio Bolsonaro soma apoios e lidera primeira pesquisa para o segundo turno
• Site oferece criptomoedas por posts de apoio a Flávio Bolsonaro
O irmão de Flávio, Eduardo Bolsonaro, também participou da ligação, detalhou a nota.
"O primeiro-ministro convidou Bolsonaro para visitar Israel e, por sua vez, Bolsonaro convidou o primeiro-ministro para visitar o Brasil", diz o texto.
"Ambos querem renovar a profunda amizade entre os dois países, como parte da transformação que está ocorrendo nas relações de Israel com os países sul-americanos", acrescentou.
O segundo turno das eleições presidenciais será em 25 de outubro, dois dias antes das eleições gerais em Israel.
Vários líderes de direita com posturas pró-Israel venceram eleições na América Latina nos últimos anos, como o presidente argentino, Javier Milei, e o colombiano, Abelardo de la Espriella.
Flávio Bolsonaro, de 45 anos, é o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se encontra em prisão domiciliar por conspirar para dar um golpe de Estado após perder as últimas eleições em 2022.
Flávio liderava as pesquisas na quinta-feira, com 52% das intenções de voto contra 48% de Lula, segundo o instituto Datafolha.