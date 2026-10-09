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DIPLOMACIA Netanyahu convida Flávio Bolsonaro para visitar Israel Flávio lidera as pesquisas, à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Caso vença o pleito, tudo indica que o Brasil adotará uma posição mais favorável a Israel

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, conversou com o senador e candidato presidencial Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o convidou para visitar Israel a fim de "renovar a profunda amizade" entre ambos os países, informou seu gabinete nesta sexta-feira (9).

Flávio lidera as pesquisas, à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Caso vença o pleito, tudo indica que o Brasil adotará uma posição mais favorável a Israel.

Netanyahu "o parabenizou por sua grande conquista no primeiro turno das eleições presidenciais" durante um telefonema na noite de quinta-feira, informou seu gabinete em comunicado.

O irmão de Flávio, Eduardo Bolsonaro, também participou da ligação, detalhou a nota.

"O primeiro-ministro convidou Bolsonaro para visitar Israel e, por sua vez, Bolsonaro convidou o primeiro-ministro para visitar o Brasil", diz o texto.

"Ambos querem renovar a profunda amizade entre os dois países, como parte da transformação que está ocorrendo nas relações de Israel com os países sul-americanos", acrescentou.

O segundo turno das eleições presidenciais será em 25 de outubro, dois dias antes das eleições gerais em Israel.

Vários líderes de direita com posturas pró-Israel venceram eleições na América Latina nos últimos anos, como o presidente argentino, Javier Milei, e o colombiano, Abelardo de la Espriella.

Flávio Bolsonaro, de 45 anos, é o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se encontra em prisão domiciliar por conspirar para dar um golpe de Estado após perder as últimas eleições em 2022.

Flávio liderava as pesquisas na quinta-feira, com 52% das intenções de voto contra 48% de Lula, segundo o instituto Datafolha.

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