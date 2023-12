A- A+

CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO Netanyahu descarta cessar-fogo em Gaza antes da 'eliminação' do Hamas "Continuaremos a guerra até o fim", afirmou o primeiro-ministro

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, descartou, nesta quarta-feira (20), um cessar-fogo na guerra de Israel em Gaza contra o Hamas sem primeiro ter conseguido "a eliminação" da organização islamista palestina.

"Continuaremos a guerra até o fim. Ela continuará até a eliminação do Hamas, até a vitória. Aqueles que acham que vamos parar vivem desconectados da realidade", disse Netanyahu em um vídeo divulgado por seu gabinete, após as exigências do Hamas de um cessar-fogo para permitir a libertação de reféns.

"Não vamos parar os combates até que tenhamos alcançado nossos objetivos: a eliminação do Hamas, a libertação dos reféns e a supressão da ameaça procedente de Gaza", acrescentou.

As declarações do primeiro-ministro israelense coincidem com a viagem ao Egito, nesta quarta, do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, para participar das conversas sobre um cessar-fogo em Gaza.

Um líder do Hamas disse à AFP que "um cessar-fogo total e uma retirada do Exército de ocupação israelense de Gaza são condições necessárias para qualquer troca" entre reféns israelenses e prisioneiros palestinos.

Além disso, esta semana, o Conselho de Segurança da ONU debate um projeto de resolução para acelerar o envio de ajuda humanitária para Gaza.

O projeto de resolução inicial pedia um "cessar duradouro" das hostilidades, mas a votação foi adiada duas vezes. Agora, os membros do Conselho de Segurança buscam a fórmula adequada para evitar o veto dos Estados Unidos, principal aliado de Israel.

Veja também

SÉRVIA Sérvia repetirá votação em 30 colégios eleitorais após protestos