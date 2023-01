A- A+

oriente médio Netanyahu discute com conselheiro de segurança dos EUA relações com Arábia Saudita Israel quer a adesão dos sauditas aos Acordos de Abraão

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, discutiu a normalização dos laços com a Arábia Saudita nesta quinta-feira (19) em conversas com o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan — informou seu gabinete.

Netanyahu, que voltou ao cargo no mês passado, estava no comando em 2020, quando Israel estabeleceu laços com Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos, no âmbito dos Acordos de Abraão.

O primeiro-ministro israelense expressou, repetidamente, seu desejo de que a Arábia Saudita, berço do Islã, junte-se à lista.

Em suas conversas, Netanyahu e Sullivan discutiram "medidas para aprofundar os Acordos de Abraão e ampliar o ciclo de paz, com ênfase em um avanço com a Arábia Saudita", disse o gabinete do líder israelense em um comunicado.

Eles discutiram esforços conjuntos para conter o programa nuclear do Irã e suas atividades regionais. Netanyahu agradeceu a seu convidado pelo compromisso do presidente Joe Biden em impedir que Teerã obtenha armas nucleares, acrescenta a nota.

"Este é um momento especial, porque temos sérios problemas para nossa segurança e grandes oportunidades para a paz", disse Netanyahu em comentários televisionados por seu gabinete.

"Tenho a convicção de que, trabalhando juntos, podemos enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades", insistiu.

Sullivan enfatizou que "o compromisso da América com Israel é inabalável, enraizado em uma história compartilhada, interesses e valores comuns".

"Temos que falar tanto dos desafios como das oportunidades reais que os nossos dois países têm para trabalhar por um futuro melhor", destacou.

Veja também

Carnaval 2023 Recife abre chamamento público para empreendedores atuarem na Central de Serviços do Carnaval