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Mundo Netanyahu disputará novo mandato nas eleições de outubro em Israel Anúncio ocorre em meio às dúvidas sobre o futuro do político que governou o país por mais tempo

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, vai concorrer a um novo mandato nas eleições legislativas de outubro em Israel, anunciou nesta quarta-feira (10) seu partido, o Likud.

Netanyahu, 76 anos, “será candidato nas próximas eleições e, com a ajuda de Deus, vai vencer”, afirmou a legenda no Telegram.

O anúncio ocorre em meio às dúvidas sobre o futuro do político que governou Israel por mais tempo – mais de 18 anos no total desde 1996 –, após as declarações recentes do presidente americano Donald Trump.

Um jornalista da ABC News afirmou na terça-feira que, durante uma entrevista recente, o presidente dos Estados Unidos destacou a "carreira extraordinária" do primeiro-ministro israelense e, ao mesmo tempo, questionou se ele teria interesse em participar de uma nova campanha.

“Não sei”, respondeu o presidente republicano à própria pergunta, antes de classificar o tema como uma “questão em aberto”.

As próximas eleições israelenses estão previstas para o mês de outubro.

Netanyahu sonha com um último mandato, enquanto segue envolvido em um julgamento por corrupção que já dura mais de cinco anos e tenta obter um indulto presidencial.

A maioria dos israelenses o considera responsável pela falha de segurança que permitiu o ataque sem precedentes do movimento islâmico palestino Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul do país.

Uma pesquisa divulgada terça-feira pelo Instituto da Democracia de Israel (IDI, considerado independente) mostrou que 61% dos israelenses, e 57% dos israelenses judeus, não gostariam de uma nova candidatura de Netanyahu.

Uma pesquisa da emissora pública KAN, publicada no fim de maio, mostrou o partido conservador Likud à frente das intenções de voto, com uma pequena vantagem sobre o Beyahad, a lista conjunta do líder da oposição, Yair Lapid, e do ex-primeiro-ministro Naftali Bennett.

No entanto, nenhum dos dois blocos parece estar atualmente em condições de formar um governo, diante da fragmentação do eleitorado.

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