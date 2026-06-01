Conflito
Netanyahu disse a Trump que atacará Beirute se Hezbollah não cessar hostilidades
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta segunda-feira (1º) que informou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ordenará ataques contra Beirute caso o Hezbollah não cesse suas hostilidades.
"Esta tarde conversei com o presidente Trump e lhe disse que, se o Hezbollah não parar de atacar nossas cidades e nossos cidadãos, Israel atacará alvos terroristas em Beirute", afirmou Netanyahu.
"Nossa posição sobre isso continua a mesma. Ao mesmo tempo, as Forças de Defesa de Israel (FDI) continuarão operando conforme o planejado no sul do Líbano", acrescentou.