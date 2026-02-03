A- A+

FAIXA DE GAZA Netanyahu diz a enviado dos EUA que Autoridade Palestina será excluída da gestão de Gaza No plano para um cessar-fogo em Gaza, não está claro o papel da Autoridade Palestina em Gaza após a guerra

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse ao enviado dos Estados Unidos Steve Witkoff, nesta terça-feira (3), que a Autoridade Palestina, que governa de forma limitada a Cisjordânia ocupada, não fará parte do comitê que administrará a Faixa de Gaza no pós-guerra.

"O primeiro-ministro esclareceu que a Autoridade Palestina não participará da administração da Faixa de nenhuma maneira", declarou o gabinete de Netanyahu em um comunicado após a reunião em Jerusalém.

No plano para um cessar-fogo em Gaza impulsionado pelo presidente americano Donald Trump, não está claro o papel da Autoridade Palestina em Gaza depois da guerra.

Este roteiro criou o Comitê Nacional para a Administração de Gaza (NCAG, na sigla em inglês), um órgão composto por 15 palestinos com perfil tecnocrata, com o objetivo de gerenciar o governo durante a transição, mas sob a tutela do "Conselho de Paz", presidido pelo próprio Trump.

Esta nova visita a Israel do enviado do presidente americano Donald Trump acontece antes das conversas previstas esta semana entre Estados Unidos e Irã, arqui-inimigo de Israel.

Nesse sentido, Netanyahu advertiu Witkoff de que o "Irã já mostrou mais de uma vez que não se pode confiar em suas promessas", segundo o comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

