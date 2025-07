A- A+

guerra no oriente médio Netanyahu diz estar disposto a negociar cessar-fogo permanente em Gaza Netanyahu destacou que as "condições fundamentais" de Israel são que "o Hamas depusesse as armas" e deixasse de ter "capacidade de governo ou militar"

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (10) que está disposto a negociar um cessar-fogo permanente em Gaza durante uma trégua de 60 dias, mas apenas se o território palestino for desmilitarizado.

Delegações de Israel e do Hamas iniciaram no domingo diálogos indiretos em Doha para tentar chegar a um acordo sobre um cessar-fogo temporário na guerra em Gaza, deflagrada pelo ataque do grupo islamista palestino em Israel em 7 de outubro de 2023.

O enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, propôs um cessar-fogo de 60 dias em troca da libertação de metade dos 20 reféns vivos que ainda permanecem em Gaza, disse Netanyahu.

"No início desse cessar-fogo, iniciaremos negociações para pôr fim à guerra de forma permanente", afirmou o primeiro-ministro israelense em uma mensagem em vídeo gravada em Washington nesta quinta-feira.

Netanyahu destacou que as "condições fundamentais" de Israel são que "o Hamas depusesse as armas" e deixasse de ter "capacidade de governo ou militar".

"Se isso puder ser alcançado por meio de negociações, excelente. Se não for possível alcançar por meio de negociações dentro de 60 dias, conseguiremos por outros meios, utilizando a força, a força do nosso heroico exército", afirmou.

O ataque de 7 de outubro deixou 1.219 mortos do lado israelense, em sua maioria civis, segundo uma contagem baseada em dados oficiais israelenses.

Na Faixa de Gaza, ao menos 57.600 palestinos, em sua maioria civis, morreram na campanha militar lançada por Israel em represália, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

Veja também