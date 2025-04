A- A+

Israel Netanyahu diz que acusações do chefe do Shin Bet são mentira Primeiro-ministro de Israel negou ter pedido ao funcionário para que monitorasse os manifestantes que protestavam contra a política de governo em 2023

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, garantiu que as acusações feitas contra ele pelo chefe do Shin Bet, o serviço de segurança doméstica, e a quem o governo quer destituir, são mentira.

Em uma resposta à Suprema Corte pelas acusações de Ronen Bar, Netanyahu negou ter pedido ao funcionário para que monitorasse os manifestantes que protestavam contra a política de governo em 2023.

“A acusação segundo a qual eu teria pedido que atuasse contra cidadãos inocentes ou contra um protesto político não violento e legítimo em 2023 é uma mentira absoluta”, afirmou.

No meio da disputa entre ambos estão os acontecimentos da noite anterior ao ataque sem precedente do Hamas ao território israelense em 7 de outubro de 2023.

Bar rejeitou firmemente as acusações de Netanyahu e de seu entorno segundo as quais o Shin Bet não alertou a tempo o primeiro-ministro e os outros serviços de segurança sobre os fatos.

"Ele não acordou o primeiro-ministro. Não acordou o ministro da Defesa. Não acordou os soldados e soldados do Exército. Não acordou os serviços de segurança nas localidades próximas da Faixa de Gaza. Não acordou os participantes do festival Nova", denunciou Netanyahu.

“Ele não cumpriu a sua missão principal naquela noite”, acrescentou.

"Ronen Bar fracassou em seu papel de chefe do Shin Bet e perdeu a confiança do governo israelense a respeito de sua capacidade de seguir a direção da organização", concluiu Netanyahu no documento de 23 páginas.

Bar contra-atacou e disse que o documento está "cheio de imprecisões" e busca "distorcer a realidade".

Em 8 de abril, a Suprema Corte confirmou em um decreto decisão sua inicial de suspender a destituição do chefe do Shin Bet.

Na segunda-feira passada, Bar indicou que anunciaria “em breve” os dados de sua renúncia.

Veja também