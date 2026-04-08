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Guerra no Oriente Médio Netanyahu diz que apoia cessar-fogo no Irã, mas que acordo não inclui combate ao Hezbollah Líbano continua sendo atacado

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou nesta quarta-feira, 8, que apoia o acordo de cessar-fogo dos Estados Unidos com o Irã, anunciado na véspera. O pacto, no entanto, não inclui o combate ao Hezbollah no Líbano, segundo afirmou o premiê.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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