Netanyahu diz que ataques contra Irã vão durar 'tantos dias quanto necessário'

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta sexta-feira (13) que os ataques contra o Irã vão durar o tempo que for necessário, após seu país anunciar bombardeios contra sítios nucleares e miltares iranianos.

"Esta operação vai continuar por tantos dias quanto for necessário para eliminar essa ameaça", disse Netanyahu, em mensagem de vídeo. "Atingimos o coração do programa de enriquecimento nuclear do Irã. Atacamos a principal instalação de enriquecimento nuclear iraniana de Natanz. Também atingimos o coração do programa iraniano de mísseis balísticos."