Netanyahu diz que copiloto da flydubai passou por "doutrinação islamista radical"
Os passageiros, a maioria israelenses, que vinham de Dubai, escaparam todos ilesos
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta quinta-feira (1º) que o copiloto da flydubai que atacou o comandante do avião havia sido submetido a uma "doutrinação islamista radical".
Em declarações ao programa de televisão americano Fox & Friends, Netanyahu afirmou que o copiloto está sendo interrogado. "Mas sabemos que ele foi submetido a uma doutrinação islamista radical" e que, durante o incidente, gritou para os membros da tripulação: "Matem-me, matem-me", acrescentou.
Isso prova suas intenções "suicidas", afirmou.
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O comandante e os passageiros conseguiram imobilizar o copiloto e impedir a queda do avião. A aeronave perdeu quase 5.000 metros de altitude em um minuto, segundo o site Flightradar24. Graças à intervenção de dois passageiros que eram pilotos, o avião conseguiu pousar em Tabuk, no noroeste da Arábia Saudita.
Os passageiros, a maioria israelenses, que vinham de Dubai, escaparam todos ilesos.
O presidente israelense, Isaac Herzog, anunciou a intenção de conceder uma das principais distinções civis do país a cinco deles, que impediram a queda do avião.
Habitualmente não há voos diretos entre Israel e Arábia Saudita, mas desde 2022 o reino permite que aviões procedentes de Israel ou com destino ao país atravessem seu espaço aéreo.