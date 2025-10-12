A- A+

Mundo Netanyahu diz que Israel conseguiu 'enormes vitórias', mas que 'a luta não acabou' O acordo de trégua entre Israel e Hamas, que entrou em vigor na sexta-feira, estipula uma troca para a libertação dos últimos reféns

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou neste domingo (12) que seu país alcançou "enormes vitórias" na guerra contra o Hamas em Gaza, mas alertou que "a luta não acabou".

"Juntos, alcançamos enormes vitórias, vitórias que surpreenderam o mundo inteiro. E quero dizer a vocês: em todos os lugares onde lutamos, fomos vitoriosos, mas, ao mesmo tempo, devo dizer a vocês que a luta não acabou", disse o primeiro-ministro em um discurso à nação.

Netanyahu falou às vésperas do esperado retorno na segunda-feira dos reféns ainda mantidos em cativeiro em Gaza desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que qualificou como "acontecimento histórico".

É "um acontecimento histórico em que se misturam a tristeza pela libertação dos assassinos com a alegria pelo retorno dos reféns", afirmou o líder israelense em seu breve discurso, no qual expressou sua esperança de que, apesar das "inúmeras discordâncias" que persistem entre os israelenses, isso permita uma "união dos corações".

Netanyahu, que lidera um governo de coalizão encabeçado por seu partido de direita, o Likud, alertou que os desafios na área de segurança continuam.

"Ainda enfrentamos grandes desafios em matéria de segurança. Alguns de nossos inimigos estão tentando recuperar forças para nos atacar novamente, e como dizemos aqui, estamos lidando com isso", acrescentou Netanyahu, sem dar mais detalhes.

O acordo de trégua entre Israel e Hamas, que entrou em vigor na sexta-feira, estipula uma troca para a libertação dos últimos reféns – vivos e mortos – que permanecem em Gaza por quase 2 mil palestinos presos em prisões israelenses, entre eles 250 prisioneiros "por motivos de segurança nacional".

