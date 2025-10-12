Dom, 12 de Outubro

guerra no oriente médio

Netanyahu diz que Israel está pronto para receber "imediatamente" todos os reféns de Gaza

Comunicado foi divulgado neste domingo (12)

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin NetanyahuPrimeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Foto: Abir Sultan / AFP

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está pronto para receber todos os reféns mantidos em Gaza, antes da troca de prisioneiros palestinos planejada para segunda-feira (13), como parte de um acordo de cessar-fogo com o Hamas.

"Israel está preparado e pronto para receber imediatamente todos os nossos reféns", disse Netanyahu em um comunicado divulgado neste domingo (12).

