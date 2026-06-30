Ter, 30 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça30/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
conflito

Netanyahu diz que Israel ficará no Líbano enquanto durar ameaça do Hezbollah

Primeiro-ministro acrescentou que Líbano e Israel são dois Estados soberanos que querem viver em paz

Reportar Erro
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, visitou as tropas no sul do LíbanoO primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, visitou as tropas no sul do Líbano - Foto: Ronen Zvulun/POOL /AFP

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, visitou, nesta terça-feira (30), as tropas no sul do Líbano e prometeu que as forças de seu país vão permanecer na região enquanto o movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã, for uma "ameaça".

"Nossa postura está clara: não deixaremos o sul do Líbano até que a ameaça tenha desaparecido. E enquanto o Hezbollah, armado, estiver aqui e nos ameaçar, ficaremos aqui", afirmou Netanyahu diante das tropas israelenses, segundo um comunicado transmitido por seu gabinete.

Leia também

• Supremo dos EUA rejeita tentativa de Trump de restringir direito à cidadania por nascimento

• Cúpula do Mercosul começa com dura crítica a assimetrias do pacto com a UE

• ONG insta UE a reduzir dependência da nuvem dos EUA após decisão sobre poderes de Trump

O primeiro-ministro acrescentou que Líbano e Israel são dois Estados soberanos que querem viver em paz.

"Dizemos ao Irã e ao Hezbollah: saiam deste lugar, não pertencem mais aqui (...) Há dois Estados soberanos que querem viver em paz", declarou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter