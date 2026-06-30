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conflito Netanyahu diz que Israel ficará no Líbano enquanto durar ameaça do Hezbollah Primeiro-ministro acrescentou que Líbano e Israel são dois Estados soberanos que querem viver em paz

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, visitou, nesta terça-feira (30), as tropas no sul do Líbano e prometeu que as forças de seu país vão permanecer na região enquanto o movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã, for uma "ameaça".

"Nossa postura está clara: não deixaremos o sul do Líbano até que a ameaça tenha desaparecido. E enquanto o Hezbollah, armado, estiver aqui e nos ameaçar, ficaremos aqui", afirmou Netanyahu diante das tropas israelenses, segundo um comunicado transmitido por seu gabinete.

O primeiro-ministro acrescentou que Líbano e Israel são dois Estados soberanos que querem viver em paz.

"Dizemos ao Irã e ao Hezbollah: saiam deste lugar, não pertencem mais aqui (...) Há dois Estados soberanos que querem viver em paz", declarou.

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