diplomacia

Netanyahu diz que Israel participa de negociações sobre a desmilitarização do sul da Síria

"Essas negociações estão ocorrendo neste momento", disse o premiê

Primeiro-ministro israelense, Benjamin NetanyahuPrimeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu - Foto: Menahem Kahana / AFP

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (28) que seu país está em negociações para o estabelecimento de uma zona desmilitarizada no sul da Síria e um corredor humanitário para uma localidade drusa na região.

Netanyahu fez este anúncio a representantes da comunidade drusa no norte de Israel, de acordo com um vídeo divulgado por seu gabinete, o que constitui o primeiro reconhecimento do diálogo em andamento com as novas autoridades sírias.

"Essas negociações estão ocorrendo neste momento", disse Netanyahu.

A agência de notícias oficial síria, Sana, noticiou uma reunião realizada em 19 de agosto em Paris entre o ministro das Relações Exteriores da Síria, Asaad Al Shaibani, e uma delegação israelense sobre "questões relacionadas ao fortalecimento da estabilidade na região e no sul da Síria".

No entanto, Israel, que está em guerra com Damasco há décadas, não havia confirmado essas negociações até agora.

