Netanyahu diz que Israel vai "intensificar" ofensiva no Líbano contra Hezbollah
O ataque atingiu os arredores da cidade de Tiro
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou, nesta segunda-feira (25), que Israel vai intensificar a ofensiva no Líbano para "esmagar" o movimento xiita Hezbollah, em um momento em que Estados Unidos e Irã buscam chegar a um acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio.
"Ordenei uma aceleração das nossas operações", declarou o primeiro-ministro israelense em um vídeo difundido em seu canal no Telegram. "Vamos intensificar os golpes, intensificar a potência e vamos esmagar" o Hezbollah.
O Exército israelense intensificou nesta segunda-feira os bombardeios no sul do Líbano e atingiu especialmente os arredores da cidade de Tiro, apesar da trégua em vigor desde 17 de abril.