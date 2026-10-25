Netanyahu diz que o Irã pode tentar atrapalhar as eleições de Israel na terça-feira
Primeiro-ministro declarou que as Forças de Defesa de Israel estão preparadas para ações defensivas e ofensivas
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo, 25, que o Irã e grupos aliados podem tentar interferir nas eleições israelenses, marcadas para a próxima terça-feira.
"Temos sinais de inteligência de que nossos inimigos, o Irã e seus proxies, podem nos desafiar com ataques para atrapalhar as eleições", afirmou Netanyahu em vídeo divulgado por seu gabinete.
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Ele declarou que as Forças de Defesa de Israel estão preparadas para ações defensivas e ofensivas. "Não nos testem. Vocês sofrerão golpes desproporcionais", disse.
Pesquisas indicam uma disputa apertada entre Netanyahu, do Likud, e o opositor Gadi Eisenkot, do Yashar. Netanyahu é o primeiro-ministro mais longevo do país e soma seis mandatos ao longo da carreira.