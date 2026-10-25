A- A+

israel Netanyahu diz que o Irã pode tentar atrapalhar as eleições de Israel na terça-feira Primeiro-ministro declarou que as Forças de Defesa de Israel estão preparadas para ações defensivas e ofensivas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo, 25, que o Irã e grupos aliados podem tentar interferir nas eleições israelenses, marcadas para a próxima terça-feira.



"Temos sinais de inteligência de que nossos inimigos, o Irã e seus proxies, podem nos desafiar com ataques para atrapalhar as eleições", afirmou Netanyahu em vídeo divulgado por seu gabinete.

Ele declarou que as Forças de Defesa de Israel estão preparadas para ações defensivas e ofensivas. "Não nos testem. Vocês sofrerão golpes desproporcionais", disse.



Pesquisas indicam uma disputa apertada entre Netanyahu, do Likud, e o opositor Gadi Eisenkot, do Yashar. Netanyahu é o primeiro-ministro mais longevo do país e soma seis mandatos ao longo da carreira.

Veja também