Israel

Netanyahu diz que reconhecimento de Estado da Palestina "não obriga Israel em nada"

"Não haverá Estado da Palestina", afirmou o gabinete de Netanyahu em um comunicado

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se manifestou após países terem anunciado o reconhecimento oficial de um Estado da PalestinaPrimeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se manifestou após países terem anunciado o reconhecimento oficial de um Estado da Palestina - Foto: Jim Watson / AFP

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira (24) que o recente reconhecimento do Estado da Palestina por parte de vários países ocidentais "não obriga Israel em nada".

"A vergonhosa capitulação de alguns líderes diante do terrorismo palestino não obriga Israel em absolutamente nada. Não haverá Estado da Palestina", afirmou o gabinete de Netanyahu em um comunicado, depois de seis países europeus, entre eles França e Bélgica, terem anunciado na segunda-feira o reconhecimento oficial de um Estado da Palestina.

