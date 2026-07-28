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guerra Netanyahu diz que reunião com Trump foi "excelente" e reafirma: "Irã não pode ter arma nuclear" O encontro marca a primeira conversa presencial dos líderes desde que a guerra com o Irã começou no final de fevereiro

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira, 28, que teve uma reunião "excelente" com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca. O encontro marca a primeira conversa presencial dos líderes desde que a guerra com o Irã começou no final de fevereiro.

"Acabei de terminar uma excelente reunião com o presidente Trump", afirmou Netanyahu em uma declaração em vídeo, acrescentando que a conversa abordou "nosso objetivo comum: garantir que o Irã não obtenha armas nucleares".



"Foi uma das melhores conversas que já tive com o presidente dos Estados Unidos", acrescentou.



Além de discutir as tensões em curso com o Irã, os esforços para avançar no arcabouço do acordo entre Israel e Líbano, bem como os Acordos de Abraão, também entraram na agenda durante a reunião, disse um funcionário da Casa Branca ao The Times of Israel.

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