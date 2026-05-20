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ISRAEL

Netanyahu diz que vídeo de flotilha publicado por ministro é contra "valores de Israel"

O premiê também pediu que os ativistas sejam expulsos "o mais rápido possível"

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Premiê de Israel, Benjamin NetanyahuPremiê de Israel, Benjamin Netanyahu - Foto: Roberto Schimidt/AFP

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticou nesta quarta-feira (20) o comportamento de seu ministro de Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, que divulgou um vídeo no qual aparece com ativistas da "flotilha para Gaza" ajoelhados após terem sido detidos.

"Israel tem pleno direito de impedir que as flotilhas provocadoras de simpatizantes terroristas do Hamas entrem em nossas águas territoriais e cheguem a Gaza", declarou Netanyahu em um comunicado.

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"No entanto, a forma como o ministro Ben Gvir tratou os ativistas da flotilha não está em linha com os valores e as normas de Israel".

O premiê também pediu que os ativistas sejam expulsos "o mais rápido possível".

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