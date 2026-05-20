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ISRAEL Netanyahu diz que vídeo de flotilha publicado por ministro é contra "valores de Israel" O premiê também pediu que os ativistas sejam expulsos "o mais rápido possível"

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticou nesta quarta-feira (20) o comportamento de seu ministro de Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, que divulgou um vídeo no qual aparece com ativistas da "flotilha para Gaza" ajoelhados após terem sido detidos.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

"Israel tem pleno direito de impedir que as flotilhas provocadoras de simpatizantes terroristas do Hamas entrem em nossas águas territoriais e cheguem a Gaza", declarou Netanyahu em um comunicado.

"No entanto, a forma como o ministro Ben Gvir tratou os ativistas da flotilha não está em linha com os valores e as normas de Israel".

O premiê também pediu que os ativistas sejam expulsos "o mais rápido possível".

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