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reunião Netanyahu e Eisenkot negociam um governo de unidade nacional em Israel Encontro ocorre um dia após a proposta inesperada de Netanyahu que, até então, sempre havia rejeitado essa opção

Benjamin Netanyahu e seu rival centrista Gadi Eisenkot iniciaram, neste domingo (29), negociações para formar um governo de unidade em Israel, depois que o primeiro-ministro em fim de mandato aceitou lhe ceder o cargo em um Executivo de rotatividade.

A reunião começou logo cedo, neste domingo, no Ministério da Defesa, em Tel Aviv, com uma análise da situação de segurança.

O encontro ocorre um dia após a proposta inesperada de Netanyahu que, até então, sempre havia rejeitado essa opção.

As eleições legislativas do mês passado não resultaram em maioria para nenhum lado, e o prazo para que Eisenkot forme uma coalizão de governo termina em 6 de dezembro. No entanto, ele poderá solicitar mais duas semanas ao presidente israelense, Isaac Herzog.

O líder centrista avançou, nos últimos dias, em suas negociações com um partido ultraortodoxo e uma legenda árabe-israelense para formar um governo sem Netanyahu nem seus aliados de extrema direita, e demonstrou confiança em conseguir apresentar um gabinete em breve.

As negociações deste domingo ocorrem em um clima de profunda desconfiança, e Eisenkot acusa Netanyahu de prolongar os prazos para fazer com que as conversas fracassem.

Além disso, ambos continuam em desacordo sobre questões importantes, como a criação de uma comissão de inquérito independente a respeito do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 e o futuro de uma reforma judicial fundamental.

No sábado, Netanyahu publicou uma mensagem no X afirmando que desejava agir com "responsabilidade" e "aceitar que Gadi Eisenkot exerça primeiro as funções de primeiro-ministro" em um governo de rotatividade, no qual ele próprio ocuparia o cargo posteriormente.

Desconfiança

Devido ao sistema eleitoral proporcional de Israel, nenhum partido consegue governar sozinho, o que obriga as legendas a negociar acordos, por vezes complexos, para alcançar uma maioria parlamentar.

A fórmula de um governo de rotatividade, no qual dois líderes se alternam no cargo de primeiro-ministro após um ano, já foi aplicada no passado.

A proposta de Netanyahu, cujas condições concretas ainda não são conhecidas, divide os aliados de Eisenkot.

Vários deles, como o líder de esquerda Yair Golan, reagiram no sábado instando-o a agir com prudência diante de Netanyahu, a quem acusam de tentar uma "manobra" para enganá-lo.

O primeiro-ministro em fim de mandato apresenta a fórmula de um governo de unidade com rotatividade como necessária para garantir a segurança de Israel frente ao Irã.

Um governo de unidade nacional também o pouparia de deixar o poder e voltar a ser um cidadão sujeito à justiça, em um momento em que responde a um processo por corrupção, embora o caso tenha tomado um rumo favorável na semana passada, quando os juízes colocaram em dúvida a solidez dos principais elementos da acusação.

Ainda assim, as negociações deste domingo não fecham as portas para conversas paralelas com os partidos árabes e ultraortodoxos.

No sábado, o líder do partido árabe-israelense Raam, Mansur Abbas, classificou, pela primeira vez, ainda que de forma indireta, o Hamas como um grupo "terrorista". Foi uma maneira de se tornar mais aceitável aos olhos dos partidos e dos eleitores da maioria judaica.

O bloco de Eisenkot também mantém negociações intensas com o partido ultraortodoxo JUT, especialmente em torno da questão da isenção do serviço militar para estudantes religiosos.

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