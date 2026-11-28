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Oriente Médio Netanyahu e Eisenkot se reunirão no domingo para discutir proposta de governo de rodízio em Israel Na sexta-feira (27), Eisenkot havia acusado o Likud de atrasar as negociações para a formação da coalizão com o objetivo de provocar novas eleições

O primeiro-ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu, e seu principal adversário político, Gadi Eisenkot, se reunirão neste domingo (29) pela manhã para discutir uma proposta de rodízio na chefia de governo do país.

Após as eleições realizadas no fim de outubro, que não deram maioria a nenhum dos blocos no Parlamento, foi Eisenkot quem recebeu do presidente israelense, Isaac Herzog, a missão de formar um governo, depois que o chefe de Estado consultou todos os partidos.

Desde então, Eisenkot tem tentado formar uma coalizão para tirar Netanyahu do cargo. No entanto, enfrenta limitações tanto pela resistência em buscar apoio de partidos árabe-israelenses quanto pelas possíveis concessões necessárias para incorporar os partidos ultraortodoxos.

"O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente do partido Yashar, Gadi Eisenkot, conversaram e concordaram em se reunir amanhã às 10h [5h de Brasília]", em um hotel na cidade costeira israelense de Herzliya, informou o partido Likud, de Netanyahu, em um comunicado publicado na noite de sábado.

Netanyahu, o primeiro-ministro que permaneceu por mais tempo no cargo em Israel, propôs neste sábado (28), nas redes sociais, a formação de um governo de unidade com sistema de rodízio na chefia do Executivo.

"Minha responsabilidade como líder me obriga a deixar tudo de lado (...) e aceitar que Gadi Eisenkot exerça primeiro o cargo de primeiro-ministro, enquanto eu desempenharei a função de primeiro-ministro alternativo no início do mandato", afirmou Netanyahu.

Isso levou Eisenkot a apresentar uma contraproposta a Netanyahu e a seu partido de direita, o Likud. Em um comunicado, afirmou: "Estou preparado para verificar, nas próximas 24 horas, até que ponto ele está falando sério".

A proposta foi apresentada um dia depois de Eisenkot prometer anunciar a formação do próximo governo antes do prazo oficial de 6 de dezembro, sem recorrer à possibilidade de uma prorrogação de 14 dias.

A expectativa era que Eisenkot formasse uma coalizão com partidos contrários a Netanyahu, embora seu partido, o centrista Yashar, também tenha mantido negociações com o Likud, legenda de direita liderada pelo primeiro-ministro interino.

Na sexta-feira (27), Eisenkot havia acusado o Likud de atrasar as negociações para a formação da coalizão com o objetivo de provocar novas eleições.

Seu amplo bloco político enfrenta divergências sobre a possibilidade de se aliar aos partidos ultraortodoxos, às listas de maioria árabe ou de formar um governo de unidade com o Likud.

Os adversários de Netanyahu ridicularizaram sua proposta de um sistema de rodízio na chefia de governo.

Youssef Jabareen, líder da Lista Conjunta, formada majoritariamente por árabes, escreveu que "a maioria democrática decidiu: este governo sangrento e negligente precisa sair".

Até o momento, o partido Yashar, de Eisenkot, chegou a acordos de coalizão com legendas que lhe garantem 36 cadeiras, número distante das 61 necessárias para obter maioria no Parlamento israelense.

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