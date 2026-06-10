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Guerra Netanyahu exorta Líbano a se unir a Israel contra o Hezbollah Em linha com as palavras proferidas horas antes pelo presidente de Israel, Isaac Herzog, Netanyahu reiterou que "deseja a paz" com os libaneses

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fez um apelo aos cidadãos libaneses para que se "unam" a Israel e se posicionem contra o partidomilícia xiita Hezbollah, garantindo que é contra esse grupo que está "em guerra" e não contra o país, onde já morreram mais de 3.600 pessoas devido aos bombardeios perpetrados pelas forças israelenses.

"Tenho uma mensagem para vocês, povo do Líbano. Israel não está em guerra com vocês. Estamos em guerra com o Hezbollah, que tomou seu país como refém, que cumpre as ordens do Irã e que usa seu território para lançar ataques terroristas contra Israel", afirmou ele em um discurso em inglês e divulgado em suas redes sociais.

Em linha com as palavras proferidas horas antes pelo presidente de Israel, Isaac Herzog, Netanyahu reiterou que "deseja a paz" com os libaneses. "Assumam o controle de seu futuro. Uniam-se a Israel. Construam segurança e prosperidade para todos os nossos filhos. E, assim que o Hezbollah for desmantelado, as possibilidades serão infinitas", acrescentou.

Assim, Netanyahu precisou que quer "uma paz" na qual ambos os povos "possam investir juntos, construir juntos, prosperar juntos" e garantiu que o "único impedimento" para isso é o Hezbollah.

O chefe do Executivo garantiu que o grupo xiita, fundado em resposta à invasão israelense do Líbano em 1982, "quer a guerra" em vez da paz e "sacrificará tantos (libaneses) quanto possível para alcançar seus objetivos doentios". "Não deixem que o futuro de vocês seja ditado por teocratas medievais empenhados em destruir nossa civilização comum", afirmou, dirigindo-se o tempo todo à população libanesa.

"Vocês se lembram de como era o Líbano antes de o Irã e o Hezbollah o transformarem em um pesadelo? Vocês se lembram dos cafés? Vocês se lembram da cultura? Vocês se lembram da tranquilidade? Tudo isso se esvaiu porque o Hezbollah e o Irã querem nos arrastar para a guerra repetidamente. Vocês merecem algo melhor. Seus filhos merecem algo melhor. A esta altura, vocês já sabem que Israel fará o que for necessário para proteger nossas famílias, nossas comunidades", reforçou.

Netanyahu exortou os libaneses a apoiarem, sem especificar como, Israel, embora tenha reiterado que "o Hezbollah está mais fraco do que nunca", enquanto seu país "está mais forte do que nunca". "Até agora, eliminamos quase 10.000 terroristas do Hezbollah. Estamos limpando sistematicamente o sul do Líbano desses fanáticos. Não importa onde estejam, nós os encontraremos", sublinhou.

Herzog quis "estender a mão" ao seu homólogo libanês, Joseph Aoun, para "alcançar a paz" entre os dois países, ao mesmo tempo em que enfatizou que "cabe a Beirute reduzir a influência do Irã e de seus aliados".

O Irã insiste na necessidade de o Líbano ser incluído no âmbito do acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos e Israel, uma questão que já inviabilizou, em várias ocasiões, a possibilidade de se chegar a uma trégua definitiva.

Os governos de Israel e do Líbano chegaram a um acordo na semana passada sobre um mecanismo para aplicar um cessar-fogo, condicionado a que o Hezbollah pusesse fim aos seus ataques e se retirasse para o norte do rio Litani, algo que a organização se recusou a fazer, uma vez que o referido pacto não prevê a retirada das tropas israelenses nem mecanismos de garantia.

As últimas hostilidades em grande escala eclodiram em 2 de março, quando o Hezbollah lançou projéteis contra Israel em resposta ao assassinato do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, na ofensiva lançada em 28 de fevereiro por Israel e pelos Estados Unidos contra o país asiático.

As partes haviam acordado um cessar-fogo em novembro de 2024, após treze meses de combates na sequência dos ataques de 7 de outubro de 2023, embora, desde então, Israel tenha continuado a lançar bombardeios frequentes contra o país e mantido a presença de militares em vários pontos, argumentando que agia contra o Hezbollah, em meio a denúncias de Beirute e do grupo sobre essas ações.



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