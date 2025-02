Netanyahu fala em planos para "redesenhar Oriente Médio" antes de reunião com Trump em Washington

A- A+

Primeiro líder estrangeiro a ser convidado pelo presidente americano, Donald Trump, a comparecer à Casa Branca, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou antes da reunião marcada para esta terça-feira que está disposto a trabalhar com o republicano para "redesenhar o Oriente Médio", em uma proporção ainda maior do que as mudanças provocadas pelos últimos 15 meses de guerra.



A fala de Netanyahu ocorre em um momento em que as forças israelenses mudaram o foco da Faixa de Gaza, onde é respeitado um cessar-fogo para troca de reféns por prisioneiros palestinos, para a Cisjordânia, onde dois soldados israelenses morreram durante um ataque nesta terça.

— Acredito que trabalhando em estreita colaboração com o presidente Trump, podemos redesenhar [o Oriente Médio] ainda mais, e para melhor — afirmou Netanyahu, enquanto comentava sobre o impacto que a ação militar israelense teve sobre Hamas, Hezbollah e Irã, aliados no "eixo da resistência", cujas capacidades foram duramente afetadas ao longo do conflito.

Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU no ano passado, o premier israelense se referiu ao eixo liderado por Teerã como uma "maldição" para o Oriente Médio e para o mundo. A articulação, que inclui grupos extremistas e governos da região, foi duramente castigada desde outubro de 2023, sofrendo as consequências de ações militares israelenses e da própria estabilidade regional.

Diretamente, Israel enfraqueceu as capacidades do Hamas, em Gaza, e do Hezbollah, no Líbano. As tropas do Estado judeu eliminaram boa parte das principais dos dois grupos, que atacaram o território do país, em uma guerra de duas frentes. Israel também bombardeou, em menor escala, o Iêmen, de onde rebeldes Houthi também lançaram foguetes contra posições israelenses, o próprio Irã, em ataques trocados, e a Síria, que viu o governo de Bashar al-Assad cair, dando lugar a um novo poder que dá sinais de maior abertura para se integrar com a comunidade internacional.

Levar o tema do redesenho do Oriente Médio à conversa com Trump possivelmente deve incluir um outro tema que Netanyahu tratou em seu discurso — a integração de Israel com países árabes. No primeiro mandato de Trump, foram alcançados os históricos "Acordos de Abraão", de normalização com os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, mas faltou um acordo visto como chave por Washington e pelos países locais: um acordo com a Arábia Saudita.

Especialistas apontam que tanto israelenses quanto sauditas têm interesse no acordo, mas que os conflitos em Gaza e na Cisjordânia são possíveis barreiras, uma vez que Riad é uma defensora histórica da causa palestina. Falas recentes de Trump sobre "limpar" Gaza e transferir palestinos para outros países podem ser um empecilho a qualquer negociação — além de que, no solo, as hostilidades não cessaram.

A Autoridade Palestina acusou Israel de promover uma "limpeza étnica" na Cisjordânia desde que foi iniciada a operação "Muralha de Ferro", que as Forças Armadas de Israel (FDI) dizem mirar grupos armados em Jenin — que já foram alvo de equipes de segurança palestinas. O Ministério da Saúde palestino disse que os militares israelenses mataram pelo menos 70 pessoas, incluindo 10 crianças na Cisjordânia, desde o início de 2025. Dezenas de casas foram demolidas.

A escalada violenta no território palestino mais ao norte também provocou baixas do lado israelense. Dois soldados morreram e oito ficaram feridos nesta terça-feira, depois que um atirador abriu fogo contra as tropas em um posto de controle perto de Tayasir, no Vale do Jordão.

O agressor, que abriu fogo com um fuzil M-16 contra soldados que deixavam um bunker, segundo o relato da mídia israelense, foi morto no local. Além dos dois soldados mortos, outros dois ficaram em estado grave.

A conversa entre Netanyahu e Trump deve incluir vários temas relacionados à região, mas principalmente a abordagem conjunta. A grande expectativa é que se possa avançar sobre a segunda etapa do cessar-fogo e troca de reféns, cuja primeira fase começou no mês passado, e vem mantendo a situação controlada. Na segunda-feira, contudo, o presidente americano disse não ter "garantias" da manutenção da trégua.

Apesar da narrativa, os sinais até o momento são positivos. Antes da reunião, o gabinete de Netanyahu anunciou que enviará "no final da semana" uma delegação ao Catar para discutir as próximas fases do cessar-fogo. Na segunda-feira, duas fontes do Hamas afirmaram à AFP que o movimento está "pronto" para reiniciar as conversas e aguarda a convocação dos mediadores, Catar, Egito e Estados Unidos.

