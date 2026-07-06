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Internacional Netanyahu insta EUA a não vender aviões de combate F-35 à Turquia Washington excluiu, em 2019, Ancara do programa dos F-35 após a aquisição pelos turcos do sistema russo de defesa antimísseis S-400 em 2017

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu nesta segunda-feira (6) aos Estados Unidos que não vendam aviões de combate F-35 para a Turquia, onde é esperada a chegada do presidente americano, Donald Trump, para uma cúpula da Otan.

“Não acho que devemos fornecer a eles F-35 nem os motores para seus aviões de combate, porque isso alteraria o equilíbrio das forças no Oriente Médio”, disse Netanyahu em entrevista à Fox News.

Washington excluiu, em 2019, Ancara do programa dos F-35 após a aquisição pelos turcos do sistema russo de defesa antimísseis S-400 em 2017.

Quando questionado em junho sobre um possível acesso da Turquia ao F-35, Trump respondeu que em breve deixaria o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, "muito feliz".

No entanto, uma decisão deste tipo exige a aval do Congresso, como recordou o vice-presidente americano JD Vance, que se sentou ao lado de Trump no Salão Oval.

O F-35 da Lockheed Martin, o avião de combate americano mais sofisticado, foi desenvolvido pelos Estados Unidos em parceria com outros países da Otan, da qual a Turquia é membro, no âmbito de um programa chamado Joint Strike Fighter (JSF).

A cúpula da Otan, que ocorre terça-feira (7) e quarta-feira (8) em Ancara, reunirá os dirigentes dos 32 Estados-membros da Aliança Atlântica.

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