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Israel Netanyahu nega bloqueio de ajuda a Gaza em meio a enchentes e pressão internacional No domingo, 8, quatro pessoas, incluindo três crianças, morreram quando uma grande placa de arenito desabou sobre tendas durante as chuvas, segundo relatos locais

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que Israel não é responsável pela piora das condições enfrentadas por palestinos em campos de tendas na Faixa de Gaza, atingidos por fortes enchentes de inverno. Segundo ele, as dificuldades no território se devem ao Hamas, e não a restrições israelenses à ajuda.

A declaração ocorre após o Conselho da Paz, órgão criado pelos EUA dentro do plano do presidente Donald Trump para encerrar a guerra entre Israel e Hamas e supervisionar a recuperação de Gaza, afirmar na segunda-feira (9) que Israel tem retardado a entrada de suprimentos de inverno. Para o colegiado, o atraso "agravou as consequências de um desafio humanitário previsível"

Nos últimos dias, chuvas torrenciais atingiram o enclave devastado pela guerra e danificaram dezenas de milhares de tendas improvisadas. No domingo, 8, quatro pessoas, incluindo três crianças - morreram quando uma grande placa de arenito desabou sobre tendas durante as chuvas, segundo relatos locais.

Netanyahu disse que o Hamas continua a se recusar a se desarmar e acusou o grupo de desviar ajuda humanitária para fins militares, sem apresentar provas. O acordo de cessar-fogo, no entanto, não condiciona a entrada de tendas e outros itens de assistência ao desarmamento. "O Hamas sozinho é responsável pelo sofrimento do povo de Gaza e agora explora cinicamente esse sofrimento para transferir a culpa para Israel mais uma vez", afirmou o premiê.

O escritório humanitário da ONU afirmou no domingo que organizações de ajuda têm mais de 150 mil tendas prontas para entrar em Gaza, mas que Israel ainda não autorizou a passagem. Segundo a mesma fonte, o país também não permitiu a entrada de bombas e outros equipamentos necessários para retirar a água das inundações.

A pressão diplomática cresceu. O chanceler britânico, Ed Miliband, classificou a situação em Gaza como "intolerável" e cobrou o fim de "restrições arbitrárias" à assistência. Em Washington, o senador Brian Schatz, principal democrata na subcomissão de gastos externos do Senado, pediu que Israel autorize imediatamente a entrada de itens de inverno. "Consertar tendas rasgadas, ajudar as pessoas a se secarem e oferecer calor a crianças que estão congelando é uma obrigação humana básica", disse ele no plenário.

Enquanto isso, autoridades de saúde locais informaram que dois ataques israelenses nesta quarta-feira (11) mataram três pessoas na Cidade de Gaza. O Hospital Shifa, para onde os corpos foram levados, registrou uma morte pela manhã e outras duas mais tarde

As Forças de Defesa de Israel afirmaram que ambos os ataques tiveram como alvo "operativos militares", sem divulgar detalhes adicionais.

Embora os combates em larga escala tenham diminuído desde o cessar-fogo firmado em outubro de 2025, Israel segue lançando ataques quase diários no enclave. Desde o acordo, mais de 1.600 palestinos foram mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território, ligado ao governo administrado pelo Hamas. O órgão mantém registros detalhados e é considerado, em geral, confiável por agências da ONU e especialistas independentes, embora não diferencie civis de militantes. Fonte: Associated Press.

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