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Guerra no Oriente Médio Netanyahu ordena ataques ao Hezbollah no Líbano Em um breve comunicado, o primeiro-ministro israelense "ordenou às IDF (sigla em inglês para Forças de Defesa de Israel, o nome oficial do Exército) atacar com forças alvos do grupo libanês"

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou neste sábado (25) ao Exército atacar o grupo libanês Hezbollah depois que as forças armadas foram reveladas do cessar-fogo acordado.

Em um breve comunicado de seu gabinete, Netanyahu "ordenou às IDF [sigla em inglês para Forças de Defesa de Israel, o nome oficial do Exército] atacar com forças alvos do Hezbollah no Líbano", depois que o Exército afirmou que o grupo havia violado um cessar-fogo que foi prolongado no início desta semana.

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