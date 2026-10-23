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GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Netanyahu ordena 'fechamento total' da Cisjordânia após ataque armado O ataque ocorreu a menos de uma semana das eleições legislativas previstas para terça-feira em Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou nesta sexta-feira (23) o "fechamento total" da Cisjordânia, após um ataque armado que deixou cinco feridos, a poucos dias das eleições legislativas de 27 de outubro, votação em que sua sobrevivência política está em jogo.

Na manhã de sexta-feira, dois homens vestidos de preto, um deles armado com um fuzil e o outro com uma pistola, abriram fogo contra um grupo de militares em Hebron, no sul da Cisjordânia. Os dois foram mortos em um intenso tiroteio, segundo um fotógrafo da AFP.

O ataque ocorreu a menos de uma semana das eleições legislativas previstas para terça-feira em Israel, e em um contexto de aumento das tensões na Cisjordânia, território ocupado desde 1967 pelas forças israelenses.

Em resposta, Benjamin Netanyahu, que aspira a um novo mandato como chefe de Governo, ordenou o "fechamento imediato" da cidade de Hebron e pediu ao Exército que se prepare para impor um "fechamento total" da Cisjordânia nesta sexta-feira.

Segundo o premiê, citado em um comunicado de seu gabinete, as forças de segurança evitaram "um ataque de grande amplitude".

O Exército israelense anunciou "operações antiterroristas" nas residências dos supostos agressores "e de outros suspeitos", assim como no local do ataque — uma área que foi "isolada" — e em "outras zonas" do território palestino.

O ataque abalou a campanha eleitoral. Netanyahu pediu a seu partido, o Likud (conservador), que cancele todos os eventos que estavam programados para esta sexta-feira.

Duas pessoas gravemente feridas

O ataque aconteceu em um posto de controle do Exército, em um cruzamento ao norte de Hebron, uma cidade dividida em dois setores: um controlado pelas autoridades palestinas e outro, onde vivem colonos israelenses, pelas Forças Armadas israelenses.

As autoridades confirmaram à AFP que todos os feridos são de nacionalidade israelense, na faixa dos 20 anos, mas não informaram se eram soldados.

Segundo o Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha, dos cinco feridos, dois estão em condição grave.

O ataque também aconteceu em um momento de grande tensão na Cisjordânia, entre outras coisas, devido aos ataques de colonos israelenses extremistas contra palestinos durante a colheita de azeitonas.

O ministro israelense da Segurança Nacional, o ultradireitista Itamar Ben Gvir, aproveitou o momento para pedir o "desmantelamento" da Autoridade Palestina.

"Não é necessário esperar que aconteça outro 7 de outubro" na Cisjordânia, declarou. "É lá que vai explodir a próxima guerra. A Autoridade Palestina deve ser desmantelada e desmilitarizada", acrescentou o ministro, que compareceu ao local do ataque.

O ataque não foi reivindicado até o momento. Em um comunicado, o movimento islamista palestino Hamas chamou o incidente de "operação heroica", mas sem reivindicar a autoria.

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