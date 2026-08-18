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MUNDO Netanyahu parabeniza EUA por sanções contra presidente do Tribunal Penal Internacional Em 2024, o tribunal expediu mandados de prisão contra Netanyahu, e o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elogiou nesta terça-feira, 18, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, por liderar os esforços da Administração Trump contra o Tribunal Penal Internacional (TPI) e "por deixar claro que as autoridades que comandam o TPI enfrentarão consequências".



Em uma publicação na rede social X, ele escreveu que "o TPI se tornou um tribunal de fachada que mascara seu abuso de poder com a linguagem do direito internacional, ao mesmo tempo em que mina os próprios princípios da Justiça".



O Departamento do Tesouro americano impôs novas sanções nesta terça-feira, 18, contra duas autoridades do TPI por suas tentativas de investigar os Estados Unidos e Israel. Nenhum dos países é membro do tribunal.

Em 2024, o tribunal expediu mandados de prisão contra Netanyahu, e o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, sob acusações de crimes de guerra e contra a humanidade. A decisão está relacionada a atos cometidos entre outubro de 2023 e maio de 2024.

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