Netanyahu pede à população da Cidade de Gaza que saia "agora"
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, instou os moradores da Cidade de Gaza que deixem a localidade, onde o Exército intensifica a sua ofensiva nesta segunda-feira (8).
"Em dois dias, derrubamos 50 torres terroristas, e este é só o início da intensificação das manobras terrestres na Cidade de Gaza. Digo aos moradores: vocês foram advertidos, saiam agora!", declarou Netanyahu em um vídeo.
"Tudo isso é apenas um prelúdio, o início da operação principal que está se intensificando: a manobra terrestre de nossas forças, que atualmente estão se organizando e se reunindo para entrar na Cidade de Gaza", acrescentou.
Em um anúncio separado, o Exército israelense afirmou que quatro de seus soldados morreram em combate no norte da Faixa de Gaza nesta segunda-feira.
Apenas as identidades de três deles foram divulgadas; o nome do quarto ainda não foi confirmado, informou o Exército.