Netanyahu pede plano pra 'deslocamento' de civis em Rafah, após anunciar expansão dos combates

A- A+

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu ao Exército que apresente um "plano combinado" para "deslocamento" de civis de Rafah e de "destruição" do grupo terrorista Hamas, na cidade do sul da Faixa de Gaza. O pedido ocorre após o anúncio feito pelo premier, na quarta, sobre a expansão de suas operações militares no sul do enclave palestino.

"É impossível atingir o objetivo da guerra sem eliminar o Hamas e deixando quatro batalhões do Hamas em Rafah" e, para isso, também é necessário que "os civis deixem as zonas de combate", afirmou o gabinete de Netanyahu, em um comunicado publicado no X, antigo Twitter.

Rafah, cidade no sul da Faixa de Gaza, é uma das regiões que mais recebeu refugiados palestinos, que fugiam do conflito entre Israel e Hamas, concentrado no início no norte do enclave palestino. Mais de metade dos 2,24 milhões de habitantes de Gaza procuraram refúgio naquela cidade.

Veja também

Eliezer Eliezer revela que pagou mais de R$ 46.000 em viagem ao Alasca