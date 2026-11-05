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ISRAEL Netanyahu perde apoio histórico de partido ultraortodoxo A decisão de não apoiar Netanyahu reforça as probabilidades de que Eisenkot seja designado pelo presidente Herzog para formar o próximo governo

Um partido ultraortodoxo aliado há três décadas de Benjamin Netanyahu se recusou nesta quinta-feira (5) a conceder seu apoio para que ele continue como primeiro-ministro de Israel, o que fortalece a posição de seu principal rival, Gadi Eisenkot.

Mais de uma semana após as primeiras eleições em Israel desde os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, o presidente israelense Isaac Herzog começou a se reunir com os líderes dos partidos.

Ele tem até 11 de novembro para decidir se confia a Netanyahu ou a seu rival Eisenkot a missão de formar o governo.

Nesta quinta-feira, ele recebeu uma delegação do partido Judaísmo Unido da Torá (JUT), que integra a coalizão de governo de Netanyahu e que apoiou seu primeiro gabinete em 1996.

Mas, enquanto esta legenda recomendou Netanyahu para o cargo de primeiro-ministro após as eleições de 2022, "a bancada do Judaísmo Unido da Torá não recomendou nenhum deputado para formar o governo" desta vez, anunciou a presidência israelense.

O JUT, cuja base é composta por judeus asquenazes, procedentes da Europa Central e do Leste, é um dos principais partidos ultraortodoxos, ao lado do Shas, que representa os sefarditas, procedentes do Norte da África e de países árabes.

Os dois partidos se opõem a qualquer convocação para o Exército de estudantes religiosos, tema que desperta grandes tensões em Israel, país comprometido militarmente em várias frentes.

Serviço militar vs estudiosos da Torá

Netanyahu apoiou os esforços das duas legendas nos últimos anos, mas não conseguiu aprovar uma lei para consagrar a isenção do serviço militar, o que irritou os partidos ultraortodoxos.

"Queremos que, em qualquer governo que seja formado, o elemento prévio ou imediato seja a regulamentação do status dos estudantes da Torá", declarou o deputado Isaac Pindrus, membro do JUT, durante o encontro com Herzog.

A decisão de não apoiar Netanyahu reforça as probabilidades de que Eisenkot seja designado pelo presidente Herzog para formar o próximo governo.

São necessários 61 deputados para obter a maioria no Knesset, o Parlamento israelense. Nas eleições da semana passada, o bloco de Netanyahu obteve 53 cadeiras, contra 48 do bloco de Eisenkot.

Com a abstenção do JUT, o número de apoios previstos para Netanyahu cai para 46, enquanto Eisenkot, que recebeu na quarta-feira o respaldo da lista árabe Raam, soma 56 recomendações previstas.

Entre os partidos que também serão recebidos nesta quinta-feira pelo presidente, apenas a Lista Unificada, principal legenda política árabe, com 11 cadeiras, ainda não anunciou sua escolha.

Herzog planeja concluir suas consultas na noite de quinta-feira, mas não descarta prolongar as reuniões.

Benjamin Netanyahu intensificou na quarta-feira as acusações de interferência estrangeira nas eleições de 27 de outubro, apesar dos apelos à conciliação do presidente Herzog.

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