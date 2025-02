Netanyahu presenteia Trump com pager de ouro em referência a explosivos usados contra Hezbollah

A- A+

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, presenteou o presidente dos EUA, Donald Trump, com um pager de ouro durante o encontro entre os líderes em Washington na terça-feira, informou uma fonte israelense à CNN americano.

O presente faz alusão direta à operação israelense realizada em 17 de setembro do ano passado contra alvos do movimento xiita Hezbollah no Líbano, em que pagers usados por membros do grupo foram explodidos.

Um dia depois, a ação mirou walkie-talkies, também usados como meio de comunicação pelo grupo como forma de contornar possíveis monitoramentos da inteligência israelense.

Ao menos 37 pessoas morreram nas explosões, incluindo crianças, e cerca de 3 mil ficaram feridas, muitas delas civis.

Em muitos casos, as vítimas ficaram cegas ou tiveram membros amputados devido às áreas onde os dispositivos eram usados e armazenados.

O ataque deu início à escalada entre Hezbollah e Israel, que uma semana depois iniciou uma incursão terrestre no Líbano. As hostilidades só cessaram no final de novembro, depois de milhares de mortos e feridos.

Em troca do presente, Trump deu a Netanyahu uma foto autografada dos dois.

A imagem foi assinada com o recado "para Bibi, um grande líder!", em referência ao apelido do premier. A lembrança foi publicada pelo filho de Netanyahu, Yair, no Instagram.

