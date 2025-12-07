A- A+

guerra Netanyahu prevê passar 'muito em breve' para segunda fase do cessar-fogo em Gaza Reféns vivos foram libertados e os corpos dos falecidos entregues, exceto um, o do israelense Ran Gvili

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (7) que prevê passar "muito em breve" para a segunda fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, patrocinado pelos Estados Unidos, embora tenha sinalizado que será "difícil".

A trégua, em vigor desde 10 de outubro, interrompeu a guerra na Faixa de Gaza, que eclodiu após o ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Sob os termos do cessar-fogo, o Hamas comprometeu-se a libertar os 47 reféns que ainda permaneciam sob sua custódia - tanto vivos quanto falecidos - capturados durante seu ataque de 2023.

Todos os reféns vivos foram libertados e os corpos dos falecidos entregues, exceto um, o do israelense Ran Gvili.

A segunda etapa do plano de paz prevê o desarmamento do Hamas, a criação de uma autoridade transitória e o envio de uma força internacional de estabilização.

Após uma reunião com o chefe do governo alemão, Friedrich Merz, Netanyahu afirmou: "Prevemos passar muito em breve para a segunda fase, que é mais difícil ou igualmente difícil".

O premiê israelense acrescentou que se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no fim de dezembro para discutir sobre "oportunidades de paz" na região.

Segundo seu gabinete, a reunião deve ocorrer em Washington, após o presidente americano tê-lo convidado para a Casa Branca durante um telefonema na segunda-feira.

Merz chegou a Israel no sábado para sua primeira visita diplomática desde sua posse, com o objetivo de consolidar a relação entre os dois países após algumas tensões devido à guerra na Faixa de Gaza e à violência de colonos judeus extremistas na Cisjordânia ocupada.

"A Alemanha deve defender a existência e a segurança de Israel. Isto permanecerá para sempre profundamente inscrito no vínculo que nos une", declarou o chanceler no memorial Yad Vashem, destacando "a responsabilidade histórica" de seu país no extermínio de seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

