Netanyahu promete responder 'a cada agressão' contra Israel

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu na quarta-feira (5) que seu país irá responder "a cada agressão", horas após o disparo de mais de 30 foguetes do Líbano para o território hebreu, que os atribuiu a grupos palestinos.

"Atingiremos nossos inimigos e os faremos pagar o preço de cada agressão", declarou Netanyahu em Tel Aviv, no início de uma reunião do gabinete de segurança.

Premier do Líbano nega escalada a partir do seu território

O Líbano em resposta ao posicionamento de Netanyahu afirmou nesta quinta-feira (6) que "nega qualquer escalada a partir do seu território". A afirmação veio por meio do premier Najib Mikati, que condenou o lançamento dos mísseis contra Israel a partir do sul do território libanês.

O governo libanês "se opõe ao uso do seu território para operações que desestabilizem a situação", ressaltou Mikati.

