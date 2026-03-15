Netanyahu publica vídeo em resposta a rumores do Irã de que ele estaria morto
No vídeo de um minuto, gravado em um café nos arredores de Jerusalém e postado na conta do X de Netanyahu, seu assessor pergunta a ele sobre os boatos
O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu postou neste domingo, 15, um vídeo dele mesmo comprando uma xícara de café e conversando com seu assessor, reagindo a rumores que se espalharam no Irã de que ele estaria morto ou ferido, ventilados primeiramente pela mídia estatal iraniana.
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No vídeo de um minuto, gravado em um café nos arredores de Jerusalém e postado na conta do X de Netanyahu, seu assessor pergunta a ele sobre os boatos. "Eu sou louco por café. Sabe de uma coisa? Eu sou louco pelo meu povo", responde o premiê israelense.
Desde que os EUA e Israel começaram os ataques ao Irã em 28 de fevereiro, Netanyahu visitou pelo menos duas cidades atingidas por mísseis iranianos, um hospital, porto e bases militares, mas houve pouco ou nenhum acesso da mídia a ele, enquanto vídeos foram divulgados por seu gabinete.
אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026